الكاف تدعو محرز لحضور حفل الكرة الذهبية كضيف شرف

كشفت تقارير إعلامية أمس أن الاتحادية الإفريقية لكرة القدم “كاف ” وجهت الدعوة لكل الفائزين السابقين بالكرة الذهبية لحضور الحفل التي تعتزم إقامته في العاصمة الغانية أكرا في الرابع من الشهر الداخل جانفي لتتويج أحسن لاعب إفريقي، الكاف ارتأت أن تقوم بدعوة كل المتوجين بما فيهم آخر فائز وهو رياض محرز كضيوف شرف وهذا من أجل تكريمهم على كل ما قدموه للكرة الإفريقية، ويتنافس كل من صلاح وماني وأيضا أوباميانغ على الفوز بالجائزة، يشار إلى أن الكاف استثنت الفائزين بهذه الجائزة قبل العام 1992 أي أن ماجر وبلومي لن يكون بمقدورهما الحضور لهذا الحفل رغم فوزها بالجائزة عام 1981 لبلومي و 1987 لماجر .

مكاتب المراهنات ترجح بقاء محرز في ليستر سيتي

قال أمس موقع “ليستر ميركوري” المقرب جدا من نادي ليسر سيتي أن مكاتب المراهنات رجحت بقاء لاعب الخضر رياض محرز في ناديه الحالي ليستر سيتي، وراهن الأغلبية على بقاء رياض لأن الوقت غير مناسب البتة لرحيله، وهذا رغم رغبة اللاعب الذي أكد سابقا أنه ينوي الرحيل ورغم عديد التقارير التي قالت أنه متابع بقوة في الفترة الحالية، وتعتبر مكاتب المراهنات في بريطانيا مرجعا أساسيا لتحديد مستقبل اللاعبين .

آرسنال الأقرب لضمه وموناكو الأبعد

ورغم أن الأغلبية العظمى قد راهنت على بقاء رياض محرز، إلا أن البعض راهن على رحيله، حوالي الـ30 % من المراهنين رؤوا أن الوقت قد حان لرحيل محرز وأكد غالبتيهم أن آرسنال هو الأقرب فحوالي التسعة بالمائة قالوا أنه سينتقل لآرسنال وهي أعلى نسبة فيما جاء نادي باريس سان جرمان ثانيا، بحسب نسبة المراهنة أما في المركز الثالث فحل كل من تشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد وليفربول وأيضا روما، فيما حلت نوادي البايرن وإنتر وموناكو في المؤخرة، الغريب أن المراهنين لم يراهنوا على رحيل محرز للسيتي رغم أنه الخيار الأقرب في هذه الأيام.

ب-بكوش

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