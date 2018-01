الكاف ترسم اليوم المترشحين لانتخابات عضوية المكتب التنفيذي

سيتم اليوم الإثنين ترسيم قائمة المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي للاتحادية الإفريقية لكرة القدم الكاف، حيث كانت الاتحادية الإفريقية قد فتحت باب الترشح على أن تقوم اليوم بالضبط النهائي للقوائم للانتخابات التي ستقام إن شاء الله في الثاني من شهر فيفري المقبل، وكان عضو المكتب الفدرالي بشير ولد زمييرلي قد ترشح لعضوية الكاف، كما يعلم الجميع لكن ملفه سيرفض .

ملف ولد زميرلي وصل متأخرا بأسبوع كامل

بالحديث عن ملف المترشح الجزائري بشير ولد زيميرلي نشير إلى أنه رفض وبشكل نهائي لا رجعة فيه، حيث كانت الهيئة قد تحججت بتأخر دفع الملف كثيرا حتى أنه وصل بعد أسبوع كامل من غلق باب الترشيحات وهي حجة قالت الكاف أنها قوية جدا لرفض أي ملف رغم المحاولات التي توالت بعد ذلك لثني اللجنة عن هذا القرار .

محمد ساعد سافر لمصر لكن سفرتيه لم تأت بفائدة

ولأجل ثني الكاف عن رفض ترشيح الممثل الجزائري ولد زميرلي سافر الأمين العام للاتحادية الجزائرية محمد ساعد صوب القاهرة للحديث عن الموضوع، محمد ساعد أراد أن يثبت أن الملف أرسل في توقيته المحدد بإبراز طابع بريد الجزائر والذي يحمل تاريخ السابع من شهر ديسمبر الماضي لكن الكاف استندت لتاريخ الطابع الموجود على بريد القاهرة لتؤكد أن الملف مرفوض ما يعني أن سفرية ساعد للعاصمة المصرية القاهرة لم تأت أكلها وولد زيميرلي لن يترشح بشكل رسمي .

جمال الجعفري سيكون المرشح الوحيد عن منطقة شمال إفريقيا

بعد رفض ملف ولد زيميرلي وهو ما سيتأكد قطعيا اليوم الثلاثاء فإن الليبي جمال الجعفري سيكون مرشحا وحيدا عن منطقة شمال إفريقيا ،وسيكون بذلك أمام طريق مفتوح للفوز بعضوية المكتب التنفيذي للكاف، الجعفري وهو رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم يحظى بدعم كبير من الفاعلين لكنه لا يحتاج لذلك بسبب غياب المنافسين .

بورقعة بن عزوز

