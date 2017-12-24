الكشف عن سبب عدم إشتراك إيسكو في الكلاسيكو .. واللاعب يرد

خرج نجم فريق ريال مدريد إيسكو الآركون بالأمس من تشكيلة الفريق الملكي لمباراة برشلونة في الدوري الاسباني الدرجة الاولى والتي خسرها الفريق بنتيجة 0-3 على ملعبه.

وكشفت صحيفة الأكسبريس الإنجليزية نقلاً عن أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تويتر السبب وراء إستبعاد إيسكو والذي قام اللاعب بالرد عليه فيما بعد.

حيث نشرت الصحيفة تغريده لأحد رواد موقع تويتر يقول فيها أن إيسكو قد غاب عن المباراة بسبب سهره في منطقة كوبينداس بمدريد حتى الساعة الثالثة فجرًا ، وذلك رغم أن المباراة في فترة الظهيرة.

ومن جانبه قام إيسكو بالسخرية من هذه الشائعات قائلاً : مستحيل لأننا كنا في الفالديبيباس .. ويجب ان يكون هناك العديد من إيسكو كي يحدث ما تقوله.