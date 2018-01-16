الكشف عن سر رفض فيردي الانتقال إلى نابولي

كشف وكيل أعمال نجم فريق بولونيا، سيموني فيردي، سبب رفضه للانتقال إلى نابولي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية، رغم الاتفاق الذي تم بين الناديين على الصفقة.

وأكد دوناتو أورجنيوني، في حديثه لشبكة “بريميوم سبورت” الإيطالية، أنه لا صحة لما قيل حول أن فيردي رفض نابولي لأجل الانتقال لإنتر في وقتٍ آخر.

وقال دوناتو: “سيموني كان قد أعلن رفضه الانتقال إلى نابولي بالفعل منذ شهر ديسمبر، هو يريد مواصلة تطوره ورحلته في بولونيا، يضحكني ما أقرأه من آراء بعض الصحفيين، ولكن هذه هي متعة كرة القدم”.

وأردف: “كان هذا هو قراره الشخصي، الآن هدف سيموني فيردي هو أن يقدم موسمًا جيدًا مع بولونيا حتى شهر جوان، فيردي لم يوافق على الانتقال لنابولي لأنه كان من الواضح أنه سيجلس على دكة الاحتياط، الإنتر؟ لا يوجد شيء حتى الآن، هذه مجرد اجتهادات”.