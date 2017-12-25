الليغا لا ترضي طموحات برشلونة

يبدو أن تصدر الدوري الإسباني بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد لا يرضي طموحات إدارة برشلونة في الوقت الحالي في ظل رغبة النادي في زعامة أوروبا وتحقيق لقب دوري الأبطال في الموسم الجاري والسنوات المقبلة.

ويعمل جوزيب ماريا بارتوميو من أجل تدعيم صفوف المدرب آرنيستو فالفيردي بأربعة صفقات على مستوى متميز خلال يناير المقبل مع ظهور الخيار الأول والأبرز وهو البرازيلي فيليب كوتينيو صانع ألعاب نادي ليفربول والمنتخب البرازيلي.

كوتينيو لن يتمكن من اللعب بقميص برشلونة في دوري الأبطال الأوروبي في الموسم الحالي لكنه من دون شك لاعب هام لمستقبل النادي الكتالوني في السنوات المقبلة.

وإلى الوسط يخطط برشلونة لضم الإسباني أندريه هيريرا من صفوف مانشستر يونايتد والألماني ليون غوريتسكا لاعب شالكة المنتظر أن ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي مما يعني سهولة وصوله لملعب كامب نو في الشتاء.ويرفض برشلونة نسيان الدفاع مع رحيل خافيير ماسكيرانو المتوقع للدوري الصيني ليفاضل برشلونة بين ضم ييري مينا المدافع الكولومبي من صفوف بالميراس أو التعاقد مع لاعب أخر في الدفاع في الأيام القليلة المقبلة.

ولا ينوي برشلونة التفريط في خدمات ماسكيرانو قبل التعاقد مع لاعب أخر في نفس مركزه.