المدير الرياضي لميلان: ليس هناك ميركاتو.. ومستقبل دوناروما واضح

تحدث ماسيمليانو ميرابيلي المدير الرياضي لميلان، بعد فوز الروسونيري على كروتوني بهدفٍ نظيف، اليوم في الكالتشيو.

وقال ميرابيلي لشبكة الراي سبورت الإيطالية “هناك إيمان كبير بالمجموعة الحالية من اللاعبين، والتي سيتم بناء مستقبل ميلان من خلالها”.

وأضاف “نحن لا نفكر في النقاط التي خسرناها، نعمل على تشكيل هويتنا الخاصة، لقد أنهينا العام بطريقة جيدة بالفوز في الديربي، ولم نخسر تواجدنا في بطولة مهمة ككأس إيطاليا”.

وأردف “اليوم رأيت ميلان يلعب لمدة 90 دقيقة، علينا أن نستمر كذلك، نحن لن نبحث عن إضافات للفريق في السوق، ولن يخرج أحد في الشتاء، إلا إذا كان هناك لاعبا لا يجد الكثير من المساحة، لكننا بحاجة الآن إلى تحسين هذه المجموعة وعدم إدخال أي عنصر جديد عليها”.

وعن مستقبل الحارس الواعد جيانلويجي دوناروما أكد “سوف يبقى، حتى في حالة عدم تحقيق نتائج ممتازة فإن أصول النادي تزداد في الارتفاع، لدينا مجموعة شابة ومهمة من اللاعبين، ونعتقد أنها أساس للمستقبل”.

وتابع “بمجرد أن نعقد مقارنة بيننا وبين الآخرين فيما يتعلق بمتوسط أعمار اللاعبين فسوف يتبين لنا ذلك، لدينا متوسط أعمار يبلغ 23 عامًا”

