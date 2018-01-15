المنتخب الأولمبي يشرع في تربصه تحسبا للقاء تونس

انطلق أمس بمركز سيدي موسى تربص المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة بقيادة مدير المنتخبات الوطنية بوعلام شارف وبحضور 26 لاعبا قصد التحضير للقاءين الوديين اللذين سيجمعان الخضر بالمنتخب التونسي، حيث سيجرى اللقاء الأول اليوم بداية من الساعة 15.30 داخل مركز سيدي موسى في حين سيكون اللقاء الثاني مفتوحا أمام الجمهور وذلك يوم الأربعاء بداية من الساعة الرابعة بملعب عمر حمادي ببولوغين.
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