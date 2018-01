اليونايتد يقوم بجولة إلى دبي

وصلت بعثة فريق مانشستر يونايتد إلى دبي الإماراتية لخوض فترة استراحة قبل عودة مباريات الدوري الإنجليزي المقرر انطلاقه 13 جانفي الجاري، بمباراة تشيلسي وليستر سيتي على ملعب “ستامفورد بريدج”، حيث استغل مورينيو خروج الفريق من الدور ربع النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية ليخوض فترة استراحة بعيدا عن إنجلترا في دبي، بحضور جميع لاعبي الفريق، وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” الإنجليزية، “نحتاج للراحة الآن بعد فترة مجنونة مليئة بالمباريات”، وأضاف: “علينا أن نواصل التدريبات الآن لكن دون شد عصبي، كما أن اللاعبين المصابين سيحتاجون مثل هذه الفترات من أجل الشفاء سريعا”.

