انطلاق تربص المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة بسيدي موسى

شرع المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة في إجراء تربصه التحضيري بالمركز الوطني التقني بسيدي موسى بقيادة المدرب سفيان بوجلة ، و بمشاركة 32 لاعبا .

هذا و سيتخلل هذا التربص مباراتين وديتين أمام منتخب موريتانيا لمادون 17 سنة ، يومي 29 ديسمبر2017 و 02 جانفي 2018 .

قائمة اللاعبين :

علاء الدين زياني ، ريان طوبال ، أكرم بوراس ، يونس شكاكلة ، زياد العواش ، فوضيل بلخادم ، يوسف فلاحي ، أيمن باخة ( وفاق سطيف ) / الهادي زحنون ، زكريا بوكبال عماد بوجدو ، ميلود عبد السلام دادة ، رياض وائل رحمون ( أتليتيك بارادو) / جزيل طويل ، ياسين رمضاني ، غالب خليلي يوسف شيخ ( إتحاد الجزائر) / أمين يعقوبي ، توفيق بوسيدة ( مولودية الجزائر ) / يوسف زعوشي ، عادل عمار بلقاسم بوزيدي ( جمعية وهران ) / سعيد قادري ، محمد علواش ( شبيبة القبائل) / عبد الكريم يحي ( سريع المحمدية) ، نبيل بن عمارة ( أولمبي المدية ) ، عبد الرؤوف صابر ( هلال شلفوم العيد ) / محمد امين قويسم ( شباب قسنطينة ) / عبد الجليل منصر ( مولودية البويرة ) / سفيان بوشليف ( نادي القرارم ) / نبيل عبد الرحمان بن علي ( جمعية الشلف ) / زكريا أيوب بولبينة ( ج.جيجل ) / محمد أيمن خديم ( م.الرويسات