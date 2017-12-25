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انطلاق تربص المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة بسيدي موسى

25 ديسمبر، 2017 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني 58 زيارة

شرع المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة في إجراء تربصه التحضيري بالمركز الوطني التقني بسيدي موسى بقيادة المدرب سفيان بوجلة ، و بمشاركة 32 لاعبا .
هذا و سيتخلل هذا التربص مباراتين وديتين أمام منتخب موريتانيا لمادون 17 سنة ، يومي 29 ديسمبر2017 و 02 جانفي 2018 .

قائمة اللاعبين :

علاء الدين زياني ، ريان طوبال ، أكرم بوراس ، يونس شكاكلة ، زياد العواش ، فوضيل بلخادم ، يوسف فلاحي ، أيمن باخة ( وفاق سطيف ) / الهادي زحنون ، زكريا بوكبال عماد بوجدو ، ميلود عبد السلام دادة ، رياض وائل رحمون ( أتليتيك بارادو) / جزيل طويل ، ياسين رمضاني ، غالب خليلي يوسف شيخ ( إتحاد الجزائر) / أمين يعقوبي ، توفيق بوسيدة ( مولودية الجزائر ) / يوسف زعوشي ، عادل عمار بلقاسم بوزيدي ( جمعية وهران ) / سعيد قادري ، محمد علواش ( شبيبة القبائل) / عبد الكريم يحي ( سريع المحمدية) ، نبيل بن عمارة ( أولمبي المدية ) ، عبد الرؤوف صابر ( هلال شلفوم العيد ) / محمد امين قويسم ( شباب قسنطينة ) / عبد الجليل منصر ( مولودية البويرة ) / سفيان بوشليف ( نادي القرارم ) / نبيل عبد الرحمان بن علي ( جمعية الشلف ) / زكريا أيوب بولبينة ( ج.جيجل ) / محمد أيمن خديم ( م.الرويسات

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