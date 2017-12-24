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باستوري يكشف حقيقة المفاوضات مع إنتر ميلان

24 ديسمبر، 2017 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, ملاعب العالم 37 زيارة

كشف خافيير باستوري صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي حقيقة وجود مفاوضات مع إنتر ميلان الايطالي للعب ضمن صفوف النيراتزوري خلال الفترة المقبلة.

وأكد باستوري في تصريحات نقلتها توتو ميركاتو الايطالية أنه كانت هناك اتصالات بين وكيله وبين إنتر ميلان لكن دون التوصل إلى اتفاق، مؤكدا ترحيبه بالعودة إلى الدوري الايطالي في المستقبل إذا استقر على الرحيل عن باريس.

ونفى لاعب باريس سان جيرمان رغبته في الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه كان يرغب في الحصول على فترة أكبر من المشاركة وهذا ما حدث بالفعل معربا عن سعادته بالتواجد مع الفريق الفرنسي.

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