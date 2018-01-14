باشاك شهير التركي يعلن قدوم توران

أعلن نادي باشاك شهير التركي بشكل رسمي ضم أردا توران لاعب خط وسط برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث وقع أردا توران، لاعب خط وسط برشلونة، على عقود انتقاله إلى باشاك شهير التركي بعد وصوله صباح أمس، إلى إسطنبول واجتيازه للفحوصات الطبية، وكانت تقارير قد كشفت عن مدة عقد توران مع الفريق التركي بالانضمام إلى صفوف موسمين ونصف على سبيل الإعارة مقابل 15 مليون أورو، مع أحقية الشراء.

مرتبط