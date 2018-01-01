بالميراس يطالب برشلونة بإحترام الإتفاق بينهما

يواصل نادي برشلونة الإسباني سعيه الى ضم مدافع جديد خلال نافذة الإنتقالات الشتوية الجارية وذلك بهدف تعزيز الخط الخلفي بالفريق الذي بات يعاني من النقص.

ووفقاً لما نقلته صحيفة سبورت الإسبانية فإن الكولومبي ياري مينا مدافع نادي بالميراس البرازيلي بات الأقرب لتدعيم دفاعات البلوغرانا هذا الصيف في ظل مراقبة مستوى اللاعب منذ فترة ليست بالقصيرة.

وكانت إدارة برشلونة قد أنهت إتفاقها مع مسؤولي النادي البرازيلي بشأن ضم مينا ولكن في الصيف المقبل مقابل الحصول على 9 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن نادي برشلونة قد قام بمخاطبة مسؤولي بالميراس من أجل ضم ياري مينا في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية بدلاًَ من الصيف المقبل مقابل 2 مليون يورو وهو ما أثار حفيظة إدارة بالميراس.

وأكدت الصحيفة أن العرض أثار سخط الإدارة البرازيلية والتي طالبت إدارة برشلونة بدفع المزيد من الأموال والإلتزام بالإتفاق القديم بينهما مقابل الحصول على اللاعب هذا الشتاء.

وتسود حالة من التفاؤل بين جنبات النادي الكتالوني بإمكانية حسم صفقة ياري مينا خلال الشتاء الجاري حيث سوف تحصل إدارة برشلونة على ما يقرب من 10 مليون يورو جراء بيع خافيير ماسكيرانو للدوري الصيني على ان يتم التعاقد مع مينا مقابل 14 مليون يورو كإجمالي لقيمة الصفقة.