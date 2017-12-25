بالوتيلي: أريد أن أشارك في دوري الأبطال والفوز بالبطولات وفينتورا لم يريدني في المنتخب

كشف ماريو بالوتيلي، مهاجم نيس، ألا يعرف إن كان سيبقى في النادي الفرنسي أم لا في المستقبل، كما تحدث عن رغبته في اللعب في دوري الأبطال.

وتحدث سوبر ماريو في حوار مطول مع شبكة “سكاي” عن تجربته في نيس وإن كان سيستمر معه أم لا: “تحدثت مع رايولا وقلت له ماذا سنفعل في جانفي، أنا أريد البقاء لكن في نفس الوقت أريد أن ألعب في دوري الأبطال وأن أكون في فريق يملك عناصر قوية تساندني”.

وأضاف: “لازلت صغيرا ولا أفكر في الاعتزال، يمكنني أن ألعب في مستوى عالي لست أو سبع سنوات قادمة”.

وذكر بالوتيلي أن تجربته في مانشستر سيتي تظل مميزة وقريبة من قلبه: “أحب مانشستر، ليس فقط النادي، ولكن المدينة والجمهور كذلك، إذا أتيحت فرصة أن أعود، سأعود ولو مجانا لأن تلك كانت الفترة الأفضل في حياتي، رغم أنّ الحياة في المدينة صعبة بعض الشيء”.

وتحدث بالوتيلي عن أمنياته للفائز بالسكوديتو: “أتمنى أن لا يفوز يوفنتوس باللقب، ليس لأنني أكره يوفنتوس، لكنهم يفوزون كثيرا، أتمنى رؤية انتر أو نابولي يفوز باللقب”.

ونفى بالوتيلي أنه قريب من الانتقال إلى نابولي لتعويض المصاب أركاديوش ميليك: “لا أشعر أن رئيس النادي يحبني كثيرا، الذي أعرفه أن الذي يحب لاعب يسعى للتعاقد معه”.

وعاد بالوتيلي للحديث عن خروج إيطاليا من تصفيات كأس العالم، موجها الانتقاد لجيامبييرو فينتورا، المدير الفني السابق للمنتخب الإيطالي، بسبب عدم استدعائه: “قابلني في نيس وقال إنني في الحسابات، لكنه يريد ضم لاعبين ليكونوا قدوة للآخرين فقط. شعرت أن فينتورا يبحث عن الأعذار لإبعادي عن المنتخب، أنا لا أملك الجواب صراحة عن سبب عدم تواجدي مع الأتزوري، ربما كان كون فريقه بالفعل ولم يكن لي مكان”.

وأكمل: “أحزنني أن أرى لاعبين يقدمون كل ما يملكون في الملعب ورغم ذلك لا يكفي ذلك، كان جليا أن هناك مشكلة تكتيكية، ربما لا نملك لاعبين سوبر، لكن هناك لاعبون أقوياء في إيطاليا. إذا لم تفز على إيطاليا في لقاءين، ذلك يعني أن هناك مشكلة حقيقية في الفريق وليس اللاعبين”.

وقال بالوتيلي أنه تحدث مع بوفون فيما يخص التقارير التي قالت إن “الكبار” في الأتزوري لا يرغبون في تواجده: “تحدثت مع جيجي، قال لي أن ذلك غير صحيح، جيجي شخص صريح وإذا كان لا يريدني، أو يعرف أن هناك من لا يريدني سيقول لي في وجهي”.

وسبق لبالوتيلي اللعب في إيطاليا مع انتر وميلان، كما لعب في إنجلترا مع مانشستر سيتي وليفربول.

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