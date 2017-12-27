باولينيو يوجه رسالة لكوتينيو بشأن الانضمام لبرشلونة

نصح الدولي البرازيلي باولينيو لاعب خط وسط برشلونة الإسباني، مواطنه فيليب كوتينيو صانع ألعاب ليفربول الإنجليزي، على اتخاذ قرار الانتقال إلى العملاق الكتالوني.

وقد حاول برشلونة مراراً وتكراراً التعاقد مع كوتينيو في الميركاتو الصيفي الماضي ، ولكن تمسك ليفربول به ورفض بيعه أكثر من مرة ، ومع ذلك ، لا يزال البارسا يسعى لضمه هذا الشتاء.

وقال باولينيو في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية:بماذا أنصح كوتينيو؟ سأنصحه بالهدوء وترك القلق جانباً ، لقد مررت بوضعية مشابهة عندما كنت في الصين ، ولذلك يجب عليه الحفاظ على الهدوء لاتخاذ القرار السليم.

وأضاف:عليك أن تفكر في القرار الذي سوف تقوم باتخاذه، أعتقد أنه إذا كان لديك فرصة المجيء إلى برشلونة، لن تندم أبداً على ذلك.

وتابع:كوتينيو لديه أسلوب لعب يمكن أن يراه الجميع، لكل من ليفربول والبرازيل، هو لاعب سريع للغاية، ذكي جداً، بطريقة مختلفة توفر العديد من الخيارات لكل الذين يلعبون في وسط الملعب.

وأردف:هو يبحث عن المساحات الخالية لتمرير الكرة في اتجاه المرمى، جودة أسلوبه ما يصنع الفارق، يستطيع اللعب في مركزين أو ثلاثة وأعتقد أنه سيساعد المدرب واللاعبين، الآن يجب أن أشجعه على اتخاذ القرار.