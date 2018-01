بايرن ميونخ: نسعى لتكرار ثلاثية 2013

قال بيتر هانس المسؤول عن القسم الإعلامي بنادي بايرن ميونخ الألماني، إلى أن الفريق يطمح لتكرار إنجازات عام 2013.

وأضاف “يبقى الفوز بلقب الدوري من أهم أهدافنا، وهناك استحقاقات أخرى تنتظر الفريق متمثلة في دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا”.

وحول عودة المدرب يوب هاينكس للفريق، أوضح “هاينكس استلم تدريب الفريق هذا الموسم بعد أن قاده من قبل عام 2011 حتى عام 2013 وتعد هذه فترة ذهبية في حياته، حيث قادنا للكثير من الإنجازات التي لا تنسى”.

وعن دوري الأبطال، أكد المسؤول الإعلامي عن الفريق أن المشوار سيكون محفوفا بالمخاطر في ظل وجود أندية عريقة وكبيرة مثل ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الانجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الانجليزي وبرشلونة الإسباني، موضحا أن حظوظ البافاري متساوية مع باقي الفرق.

