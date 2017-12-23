بايرن ميونيخ الألماني يرغب في ضم براهيمي

قالت صحيفة أبولا البرتغالية الشهيرة أمس الجمعة أن لاعب الخضر ياسين براهيمي أبهر بمستواه عديد المدراء الفنيين لأكبر الأندية الأوربية، الجديد في الموضوع هو دخول نادي بايرن ميونيخ على خط التسابق لأجل ضمه، حيث كشفت أن المدرب يوب هاينكس يرغب بشدة في تدعيم صفوفه بلاعب مميز مثل براهيمي خاصة أن النادي الألماني يوجد في مرحلة إعادة تجديد .

البايرن سيتخلى عن بعض نجومه سواء لتقدمهم في السن أو لتراجع مستواهم

وكما يعلم الجميع فإن بايرن ميونيخ يلعب بنفس الأسماء تقريبا في مراكز الأجنحة، فالهولندي ربون والفرنسي ريبيري متواجدان في الفريق منذ فترة ومع بلوغ الأول لسنه الـ34 والثاني لسنه الـ35 بات من شبه الأكيد رحيلهما مقابل التعاقد مع لاعبين أصغر سنا وأكثر حيوية، هذه الأمور ستكون في صالح براهيمي الذي سيحقق حلمه وقتها باللعب لنادي كبير .

البايرن أرسل موفديه في عديد المناسبات سابقا لأجل مراقبة براهيمي

بحسب موقع “سوكر نيوز” هذه المرة فإن رغبة البارين في ضم براهيمي حقيقية وقوية، حيث كشف أن يوب هاينكس أوفد في الأشهر الماضية للبرتغال عديد الكشافين لرؤية براهيمي، ومن دون شك فإن هؤلاء قد أبهروا بياسين ونقلوا عنه صورة ممتازة لمدربهم كيف لا والفنان الجزائري يقدم أفضل المستويات منذ انطلاق الموسم سواء محليا أو أوروبيا وآخرها سهرة الأربعاء في لقاء كأس الرابطة البرتغالية .

انتقاله سيكون صيفا ورحيله الآن مستبعد

بالعودة لتقارير صحيفة “أبولا” فإنها لم تشر بالتحديد لتاريخ انتقال براهيمي ( هذا في حال وجود رغبة حقيقية طبعا) لكننا نشير إلى أن رحيل في الميركاتو الشتوي المقبل مستبعد جدا بل مستحيل لأن البايرن لن يفكر في انتداب لاعب لن يساعده على الفوز بدوري الأبطال ،لأنه شارك سابقا مع بورتو كما أن الدوري محسوم تقريبا ولن يكون بحاجة لتعزيزات للفوز به، براهيمي وبورتو بدورهم سيرفضون الانتقال لأن الجزائري مواصل في منافسة دوري الأبطال كما أنه راغب بشدة في تحقيق لقب قبل الرحيل، كما سبق وصرح كل هذه الأمور تجعل ن أمر انتقاله للبايرن أو لأي فريق آخر صيفا هي الأقرب .

واصل التألق وقاد بورتو لفوز جديد في كأس الرابطة المحلية

بعيدا عن أخبار انتقاله واصل براهيمي التألق وبقوة وقاد بورتو لفوز جديد وهذه المرة في منافسة كأس الرابطة المحلية، ياسين شارك أساسيا ضد ريو أفي ولعب سبعين دقيقة أبهر فيها وأمتع، كما ترك بصمة مباشرة على نتيجة اللقاء بمنحه لتمريرة الهدف الثاني الذي سجله صديقه ماريغا، يشار إلى أن بورتو فاز بثلاثية على ريو أفي من دون رد ضامنا صدارة المجموعة الرابعة ( كأس الرابطة في البرتغال تلعب بنظام المجموعات ) .

بورقعة -ع