براهيمي: “سعيد جدا أنني جزء من هذا الفريق”

بعد تتويجه بجائزة أحسن لاعب في اللقاء أدلى لاعب الخضر بتصريحات للموقع الرسمي لناديه عاد فيها للحديث عن الهدف الذي سجله والفوز الذي حققه بمعية بقية زملائه، ياسين قال أن الفوز سيمنح بورتو الروح من أجل المواصلة هكذا حتى نهاية الموسم، كما أشاد بأداء بقية زملائه مؤكدا أنه فخور جدا بتواجده في فريق بحجم فريقه الحالي، أما عن لقطة الهدف فقال ياسين أنه لم يفكر كثيرا فبعد استلامه للكرة من تياس أتت الأمور وحدها ففي ظرف ثانية فقط انتهى به المطاف واضعا الكرة في الشباك .

لقطة براهيمي تجاه الحكم تثير ضجة في البرتغال وإدارة بنفيكا تطالب بمعاقبته

صنعت أحد اللقطات التي قام بها براهيمي بعد صافرة نهاية الشوط الأول الحدث أمس في البرتغال، حيث أشار اللاعب الجزائري للحكم بإشارة “أنه مجنون” ورغم ذلك لم يحرك الحكم ساكنا، لكن وبعد نهاية اللقاء انهالت الانتقادات على براهيمي وطالب الكثيرون بمعاقبته وأهمهم إدارة الغريم نادي بنفيكا التي علقت على الموضوع في حساب النادي على تويتر بالقول ( في انتظار العقوبات ) من جهته أدلى الحكم الدولي السابق دوارتي غوميز بتصريحات يوم أمس قال فيها أن براهيمي كان يستحق الطرد وأن الحكم لم يتحل بالشجاعة للقيام بذلك .

