براهيمي: ” لست أنانيا في الميدان وأبحث دائما عن الأفضل”

خص لاعب المنتخب الوطني ونادي بورتو البرتغالي جريدة أجوغو البرتغالية بتصريح عقب اختياره كأحسن لاعب في لبرتغال لسنة 2017 من ذات الجريدة أنه ليس باللاعب الأناني مثلما يتصوره البعض، بسبب احتفاظه الكبير بالكرة ورغبته في التسجيل بل يرغب دائما في الأفضل وتقديم الإضافة اللازمة للفريق وهنا قال ابن المنيعة: ” صحيح يراني البعض على أنني أناني فوق أرضية الميدان وهذا ليس صحيحا أبدا، لأني أعمل بجهد لأقدم الأفضل لفريقي، علي مواصلة العمل لكي أساعد فريقي سواء بالكرات الحاسمة أو الأهداف”.

” ما يهمني هو مساعدة فريقي على تحقيق الألقاب”

في الأخير تحدث براهيمي عن اللقب الرمزي الذي ناله مؤخرا باختياره كأحسن لاعب في البرتغال عن السنة الماضية وهنا قال لاعب غرناطة السابق أنه لا يدري إن كان بالفعل هو الأحسن وما يهمه كثيرا ليس الألقاب الشخصية بل مساعدة بورتو على تحقيق الألقاب هذا الموسم ، وقال أيضا: “ما يهمني هو مساعدة فريقي على تحقيق الألقاب نهاية الموسم ولا أدري إن كنت فعلا أنا أفضل لاعب في البرتغال”.

تشافي هيرنانداز: ” مع براهيمي بورتو صار أقوى”

أدلى أسطورة البارصا والمنتخب الإسباني تشافي هيرنانداز بتصريحات لصحيفة أجوغو البرتغالية أمس الأربعاء تكلم فيها عن رؤياه للدوري البرتغالي هذا الموسم، تشافي تكلم عن بورتو وقال أنهم أقوى حاليا بتواجد لاعبين مميزين يتقدمهم الموهبة ياسين براهيمي وأضاف:” أشاهد بين الحين والآخر لقاءات لنادي بورتو، أعتقد أنهم صاروا أقوى هذا الموسم الآن خاصة بتواجد لاعبين مثل براهيمي وأبو بكر” وتعتبر شهادة تشافي في براهيمي دافعا قويا للجزائري من أجل تقديم مستويات أعلى ولما لا تحقيق الفوز بالدوري المنتظر، يذكر أن تشافي سبق له وأن أشاد ببراهيمي وأيضا بمحرز، حيث يرى أنهما لاعبان مميزان جدا، كما أنه يعرف براهيمي كل المعرفة كيف لا والجزائري سبق له وأن واجه البارصا وهزمهم في أيضا.

خروجه من بورتو في الشتاء مستبعد جدا

ما قدمه براهيمي في النصف الأول من الموسم جعل العديد من التقارير الإعلامية تربطه بالرحيل نحو إحدى البطولات الكبرى وخاصة بعدما تواجد على رادار العملاق الألماني بايرن ميونيخ وهو ما جعل إدارة الدراغاو تسارع في إجراءات تجديد عقد اللاعب خوفا من رحيله ولو أن خروجه في الميركاتو الشتوي يبقى مستبعدا جدا بالنظر إلى قيمته في تشكيلة المدرب كونسيساو وتنافس بورتو بقوة على لقب البطولة هذا الموسم واللعب على عدة جبهات منها رابطة أبطال أوروبا وهو ما سيؤجل رحيل براهيمي على الأقل حتى نهاية الموسم الحالي.

ب-بكوش

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.