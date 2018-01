براهيمي يخطف كل الأضواء ويقود بورتو للصدارة

انتهى لقاء بورتو على أرض ملعبه الدراغاو ضد الخضم فيتوريا غيماراش بنتيجة لا تقبل النقاش وصلت لرباعية كاملة مقابل هدفين لرفقاء الدولي الجزائري ياسين براهيمي، ياسين شارك أساسيا في هذا اللقاء ولعب لغاية الدقيقة الـ 81 وكعادته قدم مستوى راقيا جدا بمراوغاته وأيضا أهدافه، حيث سجل الهدف الثاني لفريقه بطريقة أكثر من رائعة بعد أن راوغ المدافع بكل سلاسة .

اختير أحسن لاعب في اللقاء

عطفا على مستواه الكبير جدا اختير الدولي الجزائري أحسن لاعب في اللقاء وهي الجائزة التي تسلم صباح أمس الإثنين فقط، حيث أجمعت الصحف وحتى أنصار الفريق على أنه نجم اللقاء الأول ليس بهدفه فقط بل بقدراته الفنية الرهيبة التي صارت تمتع الجميع حتى خصوم بورتو، أنصار بورتو صوتوا أيضا لبراهيمي بفضل دوره القيادي، حيث قالت التقارير يوم أمس أنه كان قائدا حقيقيا فوق الميدان رغم أنه لم يكن يحمل الشارة .

الصحافة البرتغالية أشادت به كثيرا ووصفته بأحسن الأوصاف

الإجماع على أحقية براهيمي بنجومية اللقاء ظهرت أيضا في الإعلام البرتغالي الصادر يوم أمس، حيث تصدرت صورة الجزائري بعض أغلفة الجرائد الكبرى وقالت التقارير أن ياسين قدم لقاء كبيرا وهو يبصم على مستوى أكثر من رائع، إلى جانب ذلك أشادت الصحافة المحلية بفنيات براهيمي ومراوغاته التي صارت تعتبر سلاحا قويا في يد مدرب بورتو، خاصة في اللقاء الذي يلعب فيها المنافسون بتكتل دفاعي وهو ما حدث في لقاء سهرة الأحد ضد فيتوريا غيماراش .

لعب لقاءه رقم 100 في الدوري البرتغالي حقق فيها أرقاما مميزة

لقاء غيماراش لم يكن عاديا بالنسبة لبراهيمي، حيث يعتبر اللقاء رقم 100 له بقميص ناديه في الدوري، الدولي الجزائري احتفل بهذه المناسبة بالطريقة الأمثل، حيث سجل وقاد فريقه لتحقيق الفوز والانفراد بالصدارة، أرقام براهيمي في هذه اللقاءات المائة مميزة حيث وصل لهدفه الـ25 بينما مرر 24 كرة حاسمة أي أنه ساهم في 49 هدف في 100 لقاء أي قرابة النصف وهي أرقام مميزة للعب وسط ميدان .

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.