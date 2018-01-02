براهيمي يصف السنة الماضية بالمتقلبة

أدلى لاعب الخضر ونادي بورتو ياسين براهيمي بتصريحات لصحيفة أجوغو البرتغالية الشهيرة تكلم فيها عن العام المنقضي 2017 وكيف عاشه الجزائري، ياسين أكد بداية أن العام 2017 لم يبدأ جيدا لكنه انتهى بشكل مميز، حيث عرف فيه فترتين متناقضتين وقال:” العام 2017 كان مقسما لصنفين، الأول سيء جدا أما الثاني فكان مميزا، لقد استعدت الثقة التي افتقدتها وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تلقيته من المحيط” وعانى براهيمي مع مدربه السابق سانتو كثيرا لكنه ومنذ تعيين المدرب الحالي كونسيساو انقلبت الأمور للأحسن .

براهيمي: “أسعى لإنهاء العام بالفوز بالدوري”

وبعد أن لخص سنته المنقضية تكلم براهيمي عن طموحاته للسنة الجديدة 2018، الدولي الجزائري لم يخف سرا حين قال أنه يرغب في الفوز بالألقاب وخاصة لقب الدوري البرتغالي وأنهى تصريحاته بالقول ” الآن لدينا مجموعة قوية ومتحدة، قدمنا مستوى مميز منذ بداية الدوري و نأمل أن تستمر الأمور على هذا النحو لغاية النهاية، نحن جائعون للفوز بالألقاب ونأمل أن نحقق ذلك في نهاية الموسم الحالي” يشار إلى أن بورتو أنهى نصف الموسم الأول متصدرا، وهو أمر لم يحدث منذ الفوز باللقب قبل أربع سنوات .

حديث براهيمي يوحي ببقائه على الأقل لنهاية الموسم

وكما سبق وأشرنا في أعداد كثيرة سابقة فإن انتقال براهيمي لناد آخر في منتصف الموسم الحالي يبدو أمرا مستبعدا، عديد التقارير البرتغالية ربطت الجزائري بكبار أوروبا وآخرهم بايرن ميونيخ لكن إدارة بورتو لن تقبل بتسريحه نظرا لأهميته في المجموعة، كما أن اللاعب لا يرغب في الرحيل لرغبته في تحقيق الألقاب وهو ما ظهر في تصريحاته التي أطلقها لصحيفة أجوغو .