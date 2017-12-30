برشلونة بطريقه للانتقام من ريال مدريد

تم تحديد موعد مواجهة برشلونة وريال مدريد في الجولة الـ35 من الدوري في السادس من مايو ومنذ الآن وحتى ذلك الموعد ستكون التساؤلات كثيرة حول ما إذا كان البارسا سيجبر الريال على تقديم شرف كبير له قبل اللقاء.

برشلونة يتصدر الدوري بفارق 9 نقاط عن أتلتيكو الثاني و14 نقطة عن ريال مدريد الرابع وبحال استمرار اتساع الفارق قد ينجح البارسا بحسم الدوري قبل مواجهة الإياب أمام الميرينغي وهو ما سيجبر لاعبي الضيف على الوقوف بممر شرفي لخصومهم قبل بداية اللقاء.

قبل لقاء الذهاب تساءلت بعض الصحف عمّا إذا كان برشلونة سيقيم ممراً شرفياً لبطل كأس العالم للأندية وهو ما وصفه رونالدو بالأمر الجميل مشيراً لرغبته بمشاهدته لكن برشلونة رفض الأمر بشكل قاطع.وتحدث سواريز عن القضية بالقول “لم أكُن أعرف بأمر الممر الشرفي قبل القدوم إلى هنا، من الطبيعي أن يتم الأمر بتتويج بطل الدوري لكن كأس العالم للأندية هي بطولة لا تعنينا”.

وسبق لبرشلونة أن وقف بممر شرفي لريال مدريد بالدوري موسم 2007\2008 حين حسم الريال الدوري بالجولة التي سبقت الكلاسيكو وبعد 10 سنوات يبدو أن برشلونة سيحظى بفرصة لرد الثأر.

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