برشلونة يجدد مفاوضاته لضم دي ماريا

جدد نادي برشلونة الإسباني طلبه بالتعاقد مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وكان دي ماريا قريباً من الإنتقال لصفوف البلوغرانا بالصيف المنقضي ولكن مغالاة باريس سان جيرمان في طلباته المادية أدت لإنسحاب برشلونة من طاولة المفاوضات في اللحظات الأخيرة.

ووفقاً لما نقلته العديد من الصحف الفرنسية فإن إدارة البلوغرانا سوف تعود لمفاوضات ضم دي ماريا بنفس التفاصيل المالية لعرض الصيف وهو شراء اللاعب مقابل 45 مليون يورو بالإضافة ل 15 مليون يورو كمكافأت على أن تبلغ القيمة الأجمالية للصفقة 60 مليون يورو.

واشارت الصحف الفرنسية أن إدارة برشلونة تخشى فشل المفاوضات مع البرازيلي فليب كوتينيو نجم نادي ليفربول الإنجليزي ولذلك عادت لخيار ضم دي ماريا من جديد.

وتُشير التقارير بأن المفاوضات بين كلا الناديين سوف تشهد شوطاً كبيراً قد تمتد لأسابيع ولكن عادت لتؤكد بأن إدارة سان جيرمان أبدت مرونة ببيع اللاعب لتوفير الأموال اللازمة لتجنب الوقوع تحت طائلة اللعب المالي النظيف الذي أصبح كابوساً يهدد الإدارة الفرنسية.

كما أبدى دي ماريا نفسه موافقته بالإنضمام لصفوف البلوغرانا في الشتاء نظراً لعدم مشاركته بشكل منتظم بتشكيلة ناديه خلال المباريات ورغبته في مزاملة مواطنه ليونيل ميسي نجم النادي الكتالوني والعودة للدوري الإسباني مرةً أخرى.

يذكر أن باريس سان جيرمان قد أبدى موافقته على رحيل اللاعب لبرشلونة الصيف الماضي ولكن بمقابل 75 مليون يورو وهو ما أجبر الإدارة الكتالونية على الإنسحاب في اللحظات الأخيرة