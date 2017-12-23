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برشلونة يخسر جهود لاعب سيرجيو بوسكيتس في ليلة الفوز بالكلاسيكو

23 ديسمبر، 2017 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 46 زيارة

تلقى نادي برشلونة الاسباني خبر غير سار في ليلة الإنتصار الكاسح على ريال مدريد بنتيجة 3/0 على ملعب سانتياغو برنابيو في الاسبوع الـ17 بالدوري الاسباني.

وذكرت صحيفة أس الاسبانية أن برشلونة سوف يخسر جهود لاعب خط وسطه سيرجيو بوسكيتس في المباراة المقبلة بالليغا ضد ليفانتي يوم 7 يناير المقبل بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

حيث حصل بوسكيتس على بطاقة صفراء في الدقيقة 88 بعد ركل مارسيلو بدون أي لزوم ، وتعتبر هذه البطاقة الصفراء هي الخامسة للنجم الاسباني في الدوري هذا الموسم ، ليتأكد غيابه عن مواجهة ليفانتي للإيقاف.

وبالتالي سيكون راكيتيتش بديلا لبوسكيتس في مباراة ليفانتي ، وسيلعب في نفس موقفه.

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