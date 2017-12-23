برشلونة يخسر جهود لاعب سيرجيو بوسكيتس في ليلة الفوز بالكلاسيكو

تلقى نادي برشلونة الاسباني خبر غير سار في ليلة الإنتصار الكاسح على ريال مدريد بنتيجة 3/0 على ملعب سانتياغو برنابيو في الاسبوع الـ17 بالدوري الاسباني.

وذكرت صحيفة أس الاسبانية أن برشلونة سوف يخسر جهود لاعب خط وسطه سيرجيو بوسكيتس في المباراة المقبلة بالليغا ضد ليفانتي يوم 7 يناير المقبل بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

حيث حصل بوسكيتس على بطاقة صفراء في الدقيقة 88 بعد ركل مارسيلو بدون أي لزوم ، وتعتبر هذه البطاقة الصفراء هي الخامسة للنجم الاسباني في الدوري هذا الموسم ، ليتأكد غيابه عن مواجهة ليفانتي للإيقاف.

وبالتالي سيكون راكيتيتش بديلا لبوسكيتس في مباراة ليفانتي ، وسيلعب في نفس موقفه.