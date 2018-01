برشلونة يواصل الابتعاد بصدارة الليغا بثلاثية رائعة في ليفانتي

نجح نادي برشلونة الإسباني في التغلب على نظيره نادي ليفانتي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحـــد على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

بدأت المباراة بسيطرة متبادلة على الكرة بين لاعبي الفريقين، حيث حاول ليفانتي مباغتة الفريق الكاتالوني بهدف أول على ملعبهم ووسط جماهيرهم لكن دون جدوى

وبدأ برشلونة رحلة البحث عن الهدف الأول في المباراة ليصل إلى مبتغاه عن طريق المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد عمل ثنائي رائع بينه وبين جوردي ألبا الظهير الأيسر للفريق انتهى بتسديدة قوية من ميسي في الشباك في الدقيقة 12.

بعد الهدف حاول ليفانتي العودة إلى المباراة، لكن برشلونة نجح في تسجيل الهدف الثاني له عن طريق المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز بعد استلامه عرضية رائعة من الظهير الأيمن سيرجي روبيرتو وسددها قوية في المرمى بالدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، دخل لاعبو ليفانتي بشكل أفضل وتكتيك أقوى مما كانوا عليه في الشوط الأول وهددوا مرمى الحارس الألماني مارك اندري تير شتيغن بعدة هجمات، لكن تألق الحارس تارة وسوء إنهاء الهجمات تارة أُخرى حال دون تسجيل أي هدف.

بينما قام برشلونة بقتل المباراة بالهدف الثالث عن طريق لاعب خط الوسط البرازيلي باولينيو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد عرضية أرضية مميزة من ميسي وضعها على الفور في الشباك.

