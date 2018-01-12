برشلونة يُعلن عن التعاقد مع مينا

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً عن التعاقد مع اللاعب ياري مينا مدافع نادي بالميراس البرازيلي كثاني صفقات تدعيم الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

الموقع الرسمي لبرشلونة يقول أن النادي الكاتالوني نجح في إقناع النادي البرازيلي بالموافقة على إتمام الصفقة في الشتاء بدلاً من الانتظار حتى الصيف القادم ليحصل النادي على مدافع جديد لتدعيم الخط الخلفي للفريق.

وذكر الموقع أن إدارة برشلونة نجحت في إتمام الصفقة مقابل 11.8 مليون يورو، بعدما كان بالميراس يريد الحصول على مبلغ قيمته 15 مليون يورو لإتمامها بعدما كان متفقاً على إتمامها في الصيف القادم مقابل 9 ملايين يورو.

في حين سيمتد عقد لاعب قلب الدفاع صاحب الـ23 عاماً على ملعب كامب نو حتى 30 من شهر جوان من عام 2023 مقابل وضع شرط جزائي يُقدَّر بـ100 مليون يورو.

يُذكر أن الموقع أعلن أيضاً أن النادي سيُعلن في الساعات القليلة القادمة عن التوقيت الذي سيتم فيه تقديم مينا لوسائل الإعلام كلاعب لبرشلونة وأمام جماهير كامب نو.