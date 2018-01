بلفوضيل مصاب في الكاحل ومدة غيابه لم تتحدد بعد

أعلن الموقع الرسمي لنادي فير دير بريمن عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل وذلك في الحصة التدريبية التي أقيمت يوم الجمعة، الموقع الرسمي لبريمن قال أن إسحاق يعاني من آلام على مستوى الكاحل وسيخلد عطفا على ذلك للراحة لفترة لم تحدد بعد، ولم تشر التقارير الألمانية لصعوبة الإصابة ولمدة غياب إسحاق ولو أن الظاهر أنها إصابة بسيطة ولن تبعده عن الميادين، ولا يرغب لاعب الخضر في تضييع أي لقاء وهذا من أجل إقناع إدارة ناديه من أجل الاحتفاظ به، حيث كانت الصحافة الألمانية قد أكدت أن إدارة بريمن ستنتظر لغاية آخر أيام الميركاتو الشتوي الحالي لأجل ضم إسحاق أو تسريحه وجلب بديل .

بلفوضيل: “أفضل الجزائر على فرنسا ومحرز على براهيمي”

نزل الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل ضيفا على القناة الرسمية لفريق دير بريمن ليتكلم فيها عن بعض مفاضلته، الدولي الجزائري وقع في إحراج كبير في بعض النقاط بينما أجاب بسرعة عن نقاط أخرى، ففي نقطة تفضيله للاعب الأهم قال بلفوضيل أنه يفضل زيدان عن كل أساطير الكرة الفرنسية، كما أكد أنه إنسان كسول لا يحب الطبخ بل الأكل الجاهز، أما عن مركزه فقال أنه يفضل اللعب وراء المهاجمين ويفضل التمرير أكثر من التسجيل بينما قال أنه يفضل ليون عن باقي الأندية التي لعب لها، أما عن باقي الأسئلة فسؤل إسحاق عن البلد الذي يفضله بين فرنسا والجزائر وهنا قال أنه يصعب عليه الإجابة لكن وبما أنه مضطر فإنه يفضل الجزائر بلده الأصلي، أما عن لاعبه المفضل بين براهيمي ومحرز فقد كشف أن الأمر صعب جدا وسيحرجه كثيرا لكنه اضطر للانحياز لمحرز، رغم أنه صديق اللاعبين، أسئلة أخرى محرجة منها تفضيله لشرب البيرة أم النبيذ وهنا قال إسحاق أنه لا يشرب الكحول وإن كان مضطرا للإجابة فإنه يفضل شرب الماء أما عن الفرق بين الأكل الفرنسي والألماني والجزائري فقال بلفوضيل لأن الأكل الجزائري هو الأفضل خاصة طبق الكسكسي الذي وصفه باللذيذ جدا .

بورقعة –ع

