بن زية يتخطى لومون ويتأهل للدور الـ16 لكأس فرنسا

عاد الدولي الجزائري ياسين بن زية وناديه ليل للمنافسة من بوابة كأس فرنسا ومن دور الـ64، رفقاء الجزائري تنقلوا أمس للقاء نادي لومون وانتهى اللقاء بفوز ليل برباعية كاملة من دون رد، من جانب ليل شارك بن زية أساسيا ولعب لغاية الدقيقة الثمانين وهو مؤشر يبدو إيجابيا وربما يوحي بثقة المدرب الجديد كريستوف غالتي به وما على بن زية الآن سوى تنمية هذه الثقة وتأكيدها بمستوى مميز في الدوري، من جانب ليل دائما غاب الجزائري الآخر فارس بهلولي والذي لازم الدكة طيلة التسعين دقيقة .

