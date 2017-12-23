بن سبعيني يرغب في الرحيل والبوندسليغا وجهة محتملة

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية الذائعة الصيت يوم أمس أن لاعب الخضر ونادي ران رامي بن سبعيني، يرغب في ترك ناديه ران في الفترة المقبلة، ليكيب لم تشر للزمن المحدد الذي سيغادر فيه بن سبعيني، لكن أقرب الظن أنه يرغب في الرحيل سريعا وفي الميركاتو الشتوي الداخل، وتعتبر أخبار رحيل بن سبعيني مفاجئة نظرا لبداية الموسم الموفقة التي قدمها .

وضعه السيئ ورحيل غوركيف قد يدفعه لذلك

صحيفة “ليكيب” الفرنسية عللت في تقرير إعلانها رحيل بن سبعيني، و أسباب ذلك وقالت أن رامي غير مرتاح بالمرة في فريقه حاليا، ومن أهم أسباب ذلك رحيل المدرب غوركيف الذي كان يفضله على كل لاعبي المحور وكان يجد له مكانا حتى في ظل توافر كل اللاعبين، رحيل غوركيف وقدوم لموشي قلب الأمور لأن الأخير لم يعد يعتمد عليه ورغم جاهزيته منذ قرابة الشهر، إلا أنه بات لاعبا بديلا لزميله زفان الذي كان لوقت قريب لا يستدعى حتى في قائمة البدلاء .

سئم من الاعتماد عليه كجوكر ويرغب في اللعب فقط في المحور

من بين الأسباب أيضا التي دفعت رامي للتفكير في الرحيل هو رفضه القاطع اللعب كجوكر، حيث دائما ما اعتمد عليه غوركيف ولموشي في اللقاءات الماضية كلاعب بديل لأي لاعب مصاب، ولعب تبعا لذلك في مراكز عدة منها محور الدفاع، الظهير الأيسر وحتى الجناح الأيسر، ورغم أن هذه ميزة وليست عيبا إلا أن بن سبعيني يرى أنها عيب ويرغب في أن يكون لاعبا محوريا فقط، ويرفض رفضا قاطعا الاعتماد عليه في غير هذا المركز .

لديه عروض ألمانية ووكلاء أعماله شرعوا في المفاوضات

عطفا على رغبته في الرحيل يكون لاعب الخضر قد تلقى فعلا بعض العروض، صحيفة ليكيب قالت أن أندية ألمانية ترغب في ضمه لكن من دون أن تشير للأسماء بشكل دقيق، حيث قالت أن المستوى الراقي الذي قدمه في الفترة السابقة جعل عدة الأندية تقتنع بضمه وبرأيها سيكون صفقة مميزة، ويعتبر الانتقال للدوري الألماني خطوة للأمام لأنه أحسن فنيا من الفرنسي، حتى لو كان ذلك في نادي متواضع لأن هذا النادي يبقى أحسن من ران بكل تأكيد، وكان بن سبعيني قد صنف كأهم المواهب الشابة وقيل أيضا أن أندية إيطالية، فرنسية وإنجليزية تتابع خطواته قصد ضمه .

عقده ينتهي في 2020 وران لن يسمح برحيله بسهولة

رغم وضعه كبديل إلا أن رحيل بن سبعيني لن يكون سهلا، فكما هو معلوم فإن عقد الجزائري ينتهي في جوان 2020 ما يعني أن الأندية الألمانية المعنية أو حتى الإنجليزية والإيطالية مطالبة بالتفاوض من أجل انتدابه، إدارة ران ستشترط من دون شك مبالغ مالية محترمة لأجل تسريحه، هذا إذا قبلت الأمر من الأساس، يذكر أن إدارة ران رفضت في بداية الموسم عرضا رسميا من ليل وصل لعشرة ملايين أورو وطالبت وقتها برفع العرض لـ15 مليونا لأجل الموافقة وهو ما لم يحدث.

بورقعة –ع

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