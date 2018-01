بن سبعيني يعيش أمسية سوداء ويتلقى انتقادات لاذعة من الإعلام الفرنسي

لم تكن عودة الدولي الجزائري رامي بن سبعيني للتشكيلة الأساسية لفريقه ران بمناسبة لقاء الكأس ضد باريس سان جرمان موفقة بالمرة، حيث عاش الجزائري أمسية سوداء وانقاد رفقة بقية زملائه لهزيمة مذلة، رغم أن اللقاء أقيم على أرضهم، رفقاء رامي سقطوا بستة أهداف كاملة مقابل هدف وحيد ليودعوا بذلك منافسة الكأس من بوابة الدور الـ16، من جانب ران شارك بن سبعيني أساسيا ولعب كامل التسعين دقيقة .

اختير أسوأ لاعب في اللقاء

الليلة كانت سوداء على بن سبعيني ليس فقط بسبب النتيجة الكبيرة والإقصاء لكن أيضا بسب مستواه الكارثي، حيث عانى الأمرين بوجود مبابي وظهر وكأنه شفاف أمامه، ففي كل كرة يلمسها الدولي الفرنسي يمر من رامي وبسهولة وهو ما جلب إليه النقد اللاذع، خاصة من صحيفة ليكيب التي قالت أنه لعب واحدا من أسوأ اللقاءات في مشواره ومنحته عطفا على ذلك علامة جد جد سيئة وصلت لـ2 من عشرة فقط كأسوأ لاعب في اللقاء ككل .

أثبت أنه لا يصلح كظهير أيسر والحديث عن رحيله يتجدد

بمستواه سهرة الأحد أثبت بن سبعيني مرة أخرى أنه لا يصلح للعب على الأطراف وهو أمر كان قد رفضه وطالب المدربين المتعاقبين بعدم إشراكه إلا في مركز المحور مركزه المفضل، مدرب ران لموشي قال أنه سيبقي رامي على جانب زفان كظهيرين أيسرين في النصف الثاني من الموسم، لكن مستوى الجزائري ضد البي أس جي أكد أن الأمر يمكن أن يكون في غير محله، ما يعني ضرورة الاستعانة بالسوق الشتوي للتعاقد مع ظهير أيسر وهو أمر إن حدث سيعني رحيل بن سبعيني من الباب الخلفي .

