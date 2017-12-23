بن ناصر وإيمبولي يضيعان فرصة الارتقاء للوصافة

ضيع نادي إيمبولي فرصة ذهبية للارتقاء لوصافة ترتيب الدوري الإيطالي حين تعادل مع نادي بريشيا رغم أن اللقاء أقيم على أرضه، رفقاء الجزائري إسماعيل بن ناصر تقدموا في النتيجة بهدف لكنهم لم يتمكنوا من الحفاظ عليها وتلقوا هدف التعادل قبل النهاية بعشر دقائق، ليرتفع بذلك رصيدهم للنقطة الـ31 في المركز الخامس دائما، من جانب إيمبولي شارك بن ناصر أساسيا ولعب تسعين دقيقة قدم فيها مستوى مقبول لأبعد الحدود، دائما مع “السيري بي” واصل نادي سبيزيا ولاعبه الجزائري نجيب عماري عروضهم الباهرة وأضافوا نادي أفيلينو لقائمة ضحاياهم حين فازوا عليه بهدف وحيد من دون رد، اللقاء عرف مشاركة عماري في آخر نصف ساعة كما جرت عليه العادة، وقدم سبيزيا منذ قدوم عماري نتائج كبيرة حملته من المراكز الأخيرة للمركز الـسابع على بعد نقطة واحدة من دخول منطقة البلاي أوف في نهاية الموسم .

بورقعة -ع

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