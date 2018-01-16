بن يطو يثمن فوز فريقه وسعيد بالعودة لمستواه المميز

عبر الجزائري محمد بن يطو عن سعادته الكبيرة بعد أدائه المميز في لقاء الاتفاق وهدفيه الرائعين الذين عاد بهما للتسجيل، بن يطو وفي تصريحات للإعلام السعودي يوم أمس قال: ” الحمد لله كنا نلعب للفوز لاستمرار سلسلة الانتصارات التي بدأت منذ 3 مباريات، لعبنا أمام الاتفاق الذي يلعب بتنظيم دفاعي ويعتمد على المرتدات، حيث وضح إصرارهم على تحقيق نتيجة جيدة في شوط المباراة الأول و تمكن من التقدم بهدف، كان لدينا إصرار في الشوط الثاني تحديدا على الرجوع في النتيجة و تحقيق الفوز بعد تأخرنا الشوط الأول و نجحنا في ذلك من خلال ضربة ثابتة أتدرب عليها باستمرار ثم هدفين بفضل مجهود اللاعبين ” .

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