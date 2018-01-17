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بودبوز أساسي لثاني مرة على التوالي مع بيتيس

17 جانفي 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 33 زيارة

تمكن نادي ريال بيتيس من تحقيق فوز مثير على حساب الضيف نادي ليغانيس لحساب الجولة التاسعة عشرة من الليغا الإسبانية، فبعد أن كان النادي الأندلسي متقدما في النتيجة بهدفين دون رد تمكن الزوار من تعديل النتيجة، إلا أن المهاجم كاسترو تمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 38 مانحا فوزا مهما لبيتيس، اللقاء عرف مشاركة الدولي الجزائري رياض بودبوز للقاء الثاني على التوالي كأساسي في تشكيلة المدرب كيكي سيتين حتى الدقيقة 65 تاركا فريقه متقدما في النتيجة بعد أن قدم مستوى جيدا في وسط الميدان ومحاولته بناء هجمات بيتيس، من جانب أصحاب الأرض دائما غاب الجزائري الآخر والمدافع عيسى ماندي عن اللقاء بداعي الإيقاف عقب تراكم البطاقات الصفراء بتلقيه البطاقة الرابعة في لقاء إشبيليا الجولة الماضية.
ب-ب

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