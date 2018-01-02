بودبوز لا يستبعد فكرة العودة للدوري الفرنسي

كشفت تقارير فرنسية أن نادي نيس الفرنسي الناشط في الدرجة الأولى يدرس إمكانية تقديم عرض رسمي لنادي ريال بيتيس بشأن لاعبه الجزائري رياض بودبوز، ويسعى نيس لتقوية خطوطه بلاعب صانع لعب مثل بودبوز قد يعيد للفريق التوازن الذي افتقده في النصف الأول من الموسم، وكانت تقارير فرنسية سابقة قد كشفت أن الهولندي ويسلي سنايدر يخطط للرحيل بعد أن فشل في التكيف مع الأجواء الفرنسية، وهو ما سيفتح الباب على مصراعيه لضم بودبوز كخليفة له .

رياض فشل في فرض نفسه في إسبانيا وقد يعود سريعا لليغ 1

الرغبة في ضم بودبوز ليست نابعة من فراغ، حيث ذكرت التقارير الفرنسية أن إدارة نيس تتبع خطوات رياض الذي فشل في فرض نفسه في النصف الأول من الموسم، الإدارة الفرنسية تعرف جيدا أن فشل بودبوز في فرض نفسه ليس نابعا من تراجع مستواه بل لأمور أخرى منها النفسية، حيث أنه لم يجد ضالته بعد في إسبانيا ومنها عامل الإصابات الذي أثر كثيرا على قدرات ويضاف إلى هذا وذاك عدم ثقة المدرب كيكي سيتين به، حيث لم يدعمه منذ وصوله رغم أنه استقدم بداية الموسم ليكون نجم الفريق الأول .

إدارة ريال بيتيس لن تعارض بيعه بسبب الرغبة في تدعيم الخزينة

في سياق ذي صلة كانت تقارير إسبانية قد ذكرت قبل ثلاثة أيام أن إدارة نادي ريال بيتيس لن تدخل سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب خلو الخزينة من الأموال رغم حاجاته تدعيم الفريق في بعض المناصب، التقارير ذاتها قالت أن ريال بيتيس انفق ما لا يقل عن 8 ملايين لضم بودبوز وهو كما جعلها في موقف حرج بعد أن أبان الجزائري عن مستويات باهتة، وهنا يمكننا ربط الأمر بالتقارير الفرنسية التي أشارت لإمكانية نيس تقديم عرض رسمي، حيث لن تعارض الإدارة الأندلسية بيع رياض ليس فقط لأنه لم يقدم مستوى مميز ولكن لحاجته الماسة لبعض الملايين، وينتظر أن يقدكم نيس عرضا كبيرا لأجل الحصول على خدمات رياض لن يقل عن خمسة ملايين في أسوأ الحالات .

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