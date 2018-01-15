بوروسيا دورتموند يُرمم دفاعه بصفقة جديدة

أتم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، التعاقد رسميا مع المدافع السويسري مانويل أكانجي، قادمًا من صفوف بازل، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان أكانجي، محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها مانشستر يونايتد، الذي حاول تغيير دفة اللاعب في اللحظات الأخيرة وفقًا للتقارير الصحفية.

وقال الموقع الرسمي لدورتموند “توصلنا لاتفاق مع بازل على ضم أكانجي، صاحب الـ 22 عامًا، بعقد يمتد حتى صيف 2022”.

وأوضح مايكل زورك، المدير الرياضي لدورتموند “أداء مانويل جذب العديد من الأندية الأوروبية، ونحن سعداء بأنه اختارنا”.

وأضاف “أكانجي أظهر مع منتخبه الوطني وفي مسابقة دوري الأبطال، أنه بوسعه اللعب على مستوى أوروبي كبير، ومع ذلك، فإننا نرى أن لديه المزيد من القدرات للتطور”.

من جانبه، أعرب اللاعب عن سعادته، موضحًا “أتطلع لارتداء القميص رقم 16 هنا، سوف أبذل قصارى جهدي مع الفريق الألماني”.