بولاية يجري التجارب في ماتز

أعلن نادي جيرونا الإسباني أن لاعبه الجزائري فريد بولاية متواجد هذه الأيام في فرنسا وبالضبط في نادي ماتز من أجل القيام بتجارب هناك عله يقنع إدارة ماتز بضمه في الميركاتو الحالي، وكانت أخبار وجود بولاية في فرنسا قد انتشرت في اليومين الماضيين لكن الموقع الرسمي للنادي فضل في الأمر، وخرج بولاية من حسابات مدربه بابلو ماشين حيث لم يشارك ف أي لقاء في الدوري هذا الموسم واكتفى فقط بظهور واحد كبديل في الكأس، رحيل بولاية سيكون في صالحه من دون شك لا،ه لا يحظ بأي دعم ةمن مدربه وبقائه في إسبانيا سيكون مضيعة للوقتـ، يشار إلي أن بولاية كان إلى وقت قريب واحدا من أبزر المواهب في فرنسا حتى أن مناجير المنتخب الوطني حكيم مدان تنقل لإسبانيا خصيصا للقائه وإقناعه باللعب معه المنتخب لكن أموره عرفت تدهورا كبيرا .

