بولاية ينتظم في تدريبات جيرونا وينتظر رد ماتز

أعلنت إدارة نادي جيرونا الإسباني عودة الشاب الجزائري فريد بولاية للتدريبات العادية للفريق بعد أن قضى عشرة أيام في فرنسا، خاض فيها تجارب أداء مع نادي ماتز من الدرجة الأولى الفرنسية، عودة بولاية لا يعني فشله في هذه الاختبارات بل سينتظر الآن رأي المدرب والإدارة الفرنسية بخصوص ضمه، وفي حال اقتنعوا به فإنهم سينتقلون لمفاوضة ناديه جيرونا بخصوص انتقاله، وخاض بولاية تجارب أداء في ماتز بعد أن عجز عن فرض نفسه في جيرونا طيلة الستة أشهر الماضية .

بات قريبا جدا من الانتقال لماتز

بحسب التقارير الفرنسية فإن بولاية أبلى حسنا في تجاربه مع ماتز وهو يتوجه لتوقيع عقد جديد مع هذا النادي، إدارة ماتز ستعمل الآن على إقناع إدارة جيرونا ببيعه وفي حال عجزت فإنها لن ترفض مبدأ الإعارة لست أشهر مع وضع بند بأحقية الشراء، على أمل أن تكون المفاوضات في الطريق الصحيح لأن بقاء اللاعب في جيرونا سيكون ضربة قائمة له وغياهب لعام كامل عن المنافسة ( غاب عن نصف الموسم الأول ) سيؤثر كثيرا على مستقبله كلاعب كرة قدم .

كيكي كارسال:” متفائل بشأن انتقال بولاية لماتز”

أدلى المدير الرياضي لنادي جيرونا كيكي كارسال بتصريحات حول وضعية اللاعب الجزائري فريد بولاية وإمكانية انتقاله من عدمها، كارسل قال أنه جد متفائل بشأن إتمام انتقال بولاية لماتز وقال” بولاية أحب كثيرة الفترة التي قضاها في ماتز، نعمل الآن على إيجاد أرضية اتفاق تفضي إلى انتقال اللاعب للدوري الفرنسي، على العموم أنا متفائل كثيرا بالأمر:” تفاؤل كارسل يضاف إليه تفاؤل مدرب ماتز أيضا، الذي سبق وعبر عن رضاه عن المستوى الذي أبان عنه بولاية في فترة التجارب .

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