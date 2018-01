بولت يختبر مؤهلاته الكروية مع دورتموند

سيحظى العداء الجامايكي الأسطوري أوساين بولت الذي اعتزل ألعاب القوى في صيف العام 2017، بفرصة اختبار قدراته الكروية عندما يخوض تجربة مع بوروسيا دورتموند الألماني، ولطالما أعرب البطل عن رغبته بلعب كرة القدم، وكان يفضل أن يختبر قدراته مع الفريق الذي يعشقه وهو مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفي مقابلة نشرتها صحيفة “صنداي إكسبرس” قال الجامايكي البالغ 31 عاما: “سنقوم بتجربة مع دروتموند في مارس، وستحدد ما سأقوم به في مسيرتي، أي طريق ستسلكه”، وواصل: “إذا قالوا أني جيد، وأني بحاجة إلى بعض التمارين، فسأقوم بذلك”.

