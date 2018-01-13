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بونجاح سيعود يوم 20 جانفي لأجواء المنافسة

13 جانفي، 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 51 زيارة

بعد غياب طويل عن الميادين وناديه السد القطري يسير الدولي الجزائري بغداد بونجاح إلى العودة من جديد إلى المنافسة الرسمية مع الزعيم في لقاءات الدورين، حيث كشف ناديه أن لاعب اتحاد الحراش السابق سيعود يوم 20 جانفي إلى المنافسة بمناسبة لقاء فريقه ونادي السيلية بعد أن تعذر عليه الالتحاق بلقاء اليوم أمام المرخية في إطار الجولة الثانية عشرة، وجاء غياب بونجاح عن الملاعب بسبب معاناته من كسر في الساق اليمنى.
ب-ب

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