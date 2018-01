بونوتشي: لا أهتم بالثرثرة

أبدى قائد ميلان ليوناردو بونوتشي، سعادته بالهدف الذي سجله في مرمى كروتوني اليوم في الأسبوع 20 من الكالتشيو، والذي ضمن للروسونيري تحقيق الثلاث نقاط قبل فترة التوقف.

وقال بونوتشي في تصريحات نقلتها صحيفة “توتو ميركاتو”: “منذ فترة من الوقت والجميع عن يسألني عن ابتعادي عن التسجيل، واليوم قمت بتأكيد ثقتهم بي، رأيت اليوم روح الفريق في الشوط الأول، والرغبة في المعاناة معًا في الدقائق العشرة الأخيرة، وهذه الطريقة الأفضل لبداية العام الجديد”.

وعما إذا كان الفوز في الديربي على إنتر في بطولة الكأس هو نقطة التحول في مشوار الفريق قال “كانت لدينا الرغبة في الانتفاضة، ولكن الفوز بالديربي جعلنا ننمو على صعيد الثقة واحترام الذات، وما زال بإمكاننا أن نتحسن”.

وأردف “تصفيق الجماهير لنا هو أمر لطيف على الدوام، المشجعون يؤمنون بنا ولذا علينا أن نرد في الميدان”.

وفي الأخير علق حول شائعات خروجه من الروسونيري “لديّ عقد مع ميلان حتى 2022، لا يجب علينا أن نلقي أي اهتمام لهذه الثرثرة، لأن هناك الكثير من القنوات والصحف التي تريد أن تملأ المساحة الخاصة بها في إيطاليا”.

