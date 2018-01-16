بويال: ” محرز يستحق أكثر من 100 مليون لكن في الصيف وليس الآن”

نشط مدرب ليستر سيتي كلود بويال أمس الإثنين ندوة صحفية للحديث عن لقاء اليوم في الكأس ضد نادي فليتتود، وكما جرت عليه العادة في أغلب الندوات التي أقامها مؤخرا، تحول بويال لنفي الإشاعات التي تربط محرز بأكبر الأندية الأوروبية، بويال عاد ليؤكد أن رياض ليس للبيع لكنه فاجأ الجميع بأن السعر الحقيقي للرياض ربما يفوق المائة مليون أورو:” سعر محرز يفوق المائة مليون أورو ؟ ربما أكثر لكن في الصيف وليس الآن، وتحدث بويال عن الأمور المهمة التي تشغل بال محرز حالياً، وقال: “طموحه الجيد حالياً هو مواصلة العمل الشاق الذي يقوم به، وإظهار قدراته خلال المباريات وبعدها وهذا حتى نهاية الموسم الكروي”، مضيفاً: “لقد استعاد مستواه الجيد، من خلال الأهداف التي يسجلها والتمريرات الحاسمة التي يقدمها لزملائه، ومن المهم لنا أن يستمر على هذا النحو ويظهر للجميع قيمته، من الرائع أن يستمر معنا حتى نهاية الموسم”.

“تأثير محرز كبير في الفريق ولن نتركه يرحل”

بعد أن تكلم عن سعره المتوقع صيفا عاد بويال لينفي كل الأخبار التي تكلمت عن رحيله وآخرها أخبار صحيفة فرانس فوتبول، بويال تكلم عن التأثير الكبير الذي يتركه محرز وقال أنه من غير الطبيعي تسريح أهم لاعبيه وفي هذا الشأن قال:” محرز لن يغادر الفريق حاليا الكل يعلم أنه من أحسن لاعبينا ولديه تأثير كبير على الفريق، إنه سعيد معنا لذلك لن نقوم بتركه يرحل وأردف: “رياض يمتلك قدرة تأثير قوية على المجموعة، هو لاعب ثمين للفريق، يمكننا رؤية حبه وتعلقه بكرة القدم، هو سعيد جداً معنا ومع زملائه، من المهم جداً بالنسبة إلينا الاحتفاظ بأفضل لاعبينا”.

” نحن في فترة الانتقالات ومن الطبيعي أن يكون محرز مطلبا للأندية”

أضاف مدرب نادي الثعالب الفرنسي كلود بويال مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يكون رياض محرز مطلبا للأندية الكبيرة كونه النجم الأول في الفريق، و في هذا الصدد قال: “بالطبع نحن في فترة الانتقالات، ومن الطبيعي أن يرتبط أفضل اللاعبين بأخبار الانتقالات، ولكنني لست خائفاً من ذلك لأننا نملك روحاً معنوية عالية ورائعة وردود أفعال إيجابية داخل الفريق”.

“لدي ثقة كبيرة في رياض وقد تحدثت معه في الموضع”

أشار بويال عن موضوع رحيل محرز ورغبته في تغير الأجواء والالتحاق بنادي كبير يلبي طموحاته الرياضية ،حيث قال أنه تحدث مطولا مع الدولي الجزائري : “أنا أثق كثيراً في رياض، لقد تحدثنا كثيراً معه في مواضيع متنوعة بخصوص كرة القدم، لأنه يُحب كثيراً هذه الرياضة، هو اليوم ناضج بشكل جيد ويمتلك الخبرة في الحياة وهو ما يجسّده حالياً معنا”.

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