بيريز يريد جلب نيمار في عام 2019

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان يعتبر الهدف الأول لفلورنتينو بيريز رئيس نادي العاصمة الإسبانية مدريد من أجل خلافة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سيصل لعامه الـ33 في شهر المقبل، بينما أعلنت “ماركا” عن الموعد الذي ينوي ريال مدريد التحرك به من أجل الظفر بخدمات نيمار، حيث يرغب النادي الملكي في ضمّه عام 2019 عندما يصبح في قمّة تألقه الكروي بعُمر الـ27 عاما.

رحيل رونالدو وبيل أهم شروط البرازيلي

وضع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، شروطا معقدة للانتقال لصفوف ريال مدريد الغريم التقليدي لفريقه السابق برشلونة، وادعت صحيفة “دون بالون” الإسبانية، أن نيمار اشترط رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف “الميرنغي”، للموافقة على الانضمام لكتيبة ريال مدريد، وأفادت الصحيفة كذلك، أن نجم “السليساو” يرغب في رحيل الويلزي غاريث بيل، وأن يصبح هو الصفقة الوحيدة التي يبرمها الملكي في تعاقداته الصيفية.

الريال سيعرض 400 مليون أورو شاملة راتب نيمار

أشارت ذات الوسيلة الإعلامية، إلى أن ريال مدريد سيقدم عرضا بقيمة 400 مليون أورو شاملة راتب نيمار، مشيرة إلى أن ريال مدريد لن يفاوض اللاعب دون علم ناديه الباريسي، للاحترام المتبادل بين إدارة الناديين، وأضحت صحيفة “إكسبريس” البريطانية أيضًا، أن نيمار تواصل مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وأخبره بعرض ريال مدريد للعودة لـ”الليغا” مجددا، موضحا أن إدارة “الميرنغي” ستجعله الأعلى أجرا في الفريق.

كريستيانو غاضب وسيبدأ في دراسة العروض المقدمة إليه

من ناحية أخرى، أوضحت “دون بالون” في تقرير آخر، أن رونالدو غاضب من أنباء المفاوضات مع البرازيلي، كما أن تجاهل إدارة الملكي لزيادة راتبه بعد تتويجه بالكرة الذهبية الخامسة في مسيرته، سيدفعه لدراسة العروض المقدمة من تشيلسي، باريس سان جيرمان، ولوس أنجلوس غلاكسي الأمريكي، وهي الأندية القادرة على التفاوض معه، بحسب الصحيفة الإسبانية.

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