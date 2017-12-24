بيريز يشيد بالسنة التاريخية لريال مدريد

أشاد فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بعام 2017، حيث وصفه بالأنجح في تاريخ النادي الملكي العريق.

وقال بيريز في تصريحات للموقع الرسمي لريال مدريد: “كان هذا العام الأفضل في 115 عاما هي عمر النادي، حيث فزنا بخمسة ألقاب، كما توجنا بكأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخنا”.

وأضاف: “نحن فخورون بما حققناه، وبزين الدين زيدان لما أضافه لتاريخ النادي وإرثه، كما يجب الإشادة بمشجعي النادي وبما قدموه لنا من مساندة في كل المباريات والنهائيات التي عشناها معا”.

وأكمل: “عام 2017 لم يكن مميزا فقط على صعيد الكرة، لكن على صعيد السلة كذلك، إذا فزنا بكأس الملك للمرة 27 في تاريخ النادي، كما وصلنا ل13 لقبا في ستة أعوام بقيادة بابلو لاسو”.

وختم بيريز حواره بتهنئة الجماهير بالأعياد: “أتمنى لكم السعادة والأفضل في العام المقبل، سأقضي الأعياد مع عائلتي وأحبائي وأشقائي كما تعودت دائما”.

وكان ريال مدريد ختم العام بخسارة قاسية في الكلاسيكو على يد برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة، ليبتعد بفارق 14 نقطة عن صدارة الجدول.

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