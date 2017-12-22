بيكيه يكشف رأيه في تصريحات رونالدو ويتحدث عن الكلاسيكو

تحدث مدافع فريق برشلونة جيرارد بيكيه عن المباراة أمام فريق ريال مدريد التي ستقام غدًا في الدوري الاسباني الدرجة الأولى.

ونشرت صحيفة ماركا تصريحات بيكيه التي أكد من خلالها على أن الليغا لن تنتهي غدًا بأي نتيجة كانت لصالح أي من الفريقين.

وقال: في الكلاسيكو لا يهم حالة الفريق قبل المباراة وترتيبه في الدوري لأنك دائمًا تلعب المباراة من أجل الفوز وتقديم أفضل ما لديك ، ولكن من ناحية أخرى مهما كانت نتيجة الكلاسيكو فإنها لن تحسم مسابقة الدوري الاسباني.

وعن تصريحات رونالدو التي قال فيها إنه الافضل في العالم عقب بيكيه: علينا إحترام رأيه ولكن الناس لا يتوقعون منك الثناء على نفسك وهذا سبب الاستغراب من التصريحات.