بيلباو يحصّن حارس مرماه من أطماع ريال مدريد

قالت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين، إن ريال مدريد قدم طلبًا رسميًا لأتلتيك بيلباو، بشأن ضم حارس مرماه، الدولي الشاب، كيبا أريزابالاغا.

ونقلت “آس” عن صحيفة “Euskal Telebista” الباسكية، أن الميرينغي طلب الحارس رسميًا، قبل أيام قليلة، لكن الرد كان سلبيًا من قبل النادي الباسكي.

وأكدت قناة الباسك المحلية، أن رئيس أتلتيك بيلباو، أخبر ريال مدريد بأنه لن يبيع كيبا، في الوقت الحالي.

كما طلب رئيس النادي من الإدارة، تلبية مطالب الحارس، وتحسين عقده، وتقديم راتب له بقيمة 3.5 مليون يورو، ليصبح من أعلى اللاعبين أجرًا في الفريق.

وينتهي عقد أريزابالاغا، في 30 جوان المقبل، لكن بيلباو سيحاول تمديده، مع وضع شرط جزائي، بقيمة 50 مليون يورو، علمًا بأن شرطه الحالي، يبلغ 20 مليون يورو فقط.