بيلي يظهر مجددا ولكن بعكاز

رشح بيلي منتخب بلاده للفوز بمونديال روسيا 2018، وقال في هذا الخصوص “الذين يؤمنون بالبرازيل يرشحون البرازيل، لدينا الوسائل للفوز بالكأس”، وتابع البرازيلي الملقب بالملك “في كأس العالم الأخيرة كان لدينا أفضل اللاعبين، لكن الفريق لم يكن منظما بشكل جيد، الآن نجح تيتي (المدرب) بتنظيمه ولدينا فريق يمنحك الثقة”، وشكل افتتاح بطولة ريو دي جانيرو الظهور العلني الأول لبيلي (77 عاما) وهو يستعين بعكاز للمشي، وقد فضل البقاء واقفا متكئا عليه طوال الحفل برغم وضع كرسي تحت تصرفه، وقبل الصعود إلى المنصة، حضر بيلي إلى الملعب على متن سيارة غولف صغيرة، وكان يبتسم ويلوح بقبضة يده في الهواء كما كان يفعل للاحتفال بأهدافه.

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