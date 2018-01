تايدر متردد بشأن قبول عرض مونريال إيمباكت

قالت صحيفة “إل ريستو دي كارينو” الإيطالية المقربة من نادي بولونيا، أن إدارة الأخير تتجهز لإيجاد بديل لتايدر، هذا الأخير لم يتأكد رحيله بعد ولو أن نسبة رحيله كبيرة جدا، حيث كشفت الصحيفة أن الجزائري متردد جدا بشأن قبول عرض مونريال إيمباكت الكندي والذي طلب ضمه، ويعتبر مونريال إيمباكت النادي الأقوى بين الفرق المنافسة على ضم سفير ماليا ويمكنه عرض راتب سنوي أكبر من الذي يتقاضاه حاليا في ناديه .

سفير يرى أنه صغير جدا على اللعب في كندا

بحسب ذات المصادر فإن تايدر كان معجب بالراتب المعروض عليه إلا أنه يرى أن التحدي الرياضي في عرض مونريال إيمباكت مفقود، الجزائري يرى أن موعد الخروج من أوروبا لم يحن بعد وفي سن الخامسة والعشرين مازال قادرا على اللعب لفرق مميزة في القارة العجوز، ومنها من طلبه فعلا في صورة جنوة الذي يصر كثيرا على ضمه في الميركاتو الشتوي الحالي .

مونريال إيمباكت لن ينتظره وشرع في البحث عن بديل

الصحافة الإيطالية قالت أن تردد سفير لن يكون في صالحه، ففي حال تماطل أكثر فإنه قد يضيع على نفسه عرضا ماليا كبيرا، النادي الكندي شرع فعلا في إعداد قائمة من البدائل وضمت القائمة أسماء كليمون غرونيي لاعب ليون السابق وكاسامي لاعب سيون، إدارة مونريال إيمباكت تطالب سفير بالإسراع في الرد وإلا فإنه سيتحرك لوجهات أخرى، هذا وستعرف قضية سفير حلا قريبا جدا بما أن فترة الانتقالات الشتوية قاربت من الانتصاف .

