تايدر يغيب عن لقاء تورينو والصحافة الإيطالية تتكلم عن رحيله

في صورة مفاجئة خلت قائمة لاعبي نادي بولونيا للقاء يوم أمس ضد تورينو في الدوري الإيطالي من اسم لاعب الخضر سفير تايدر، مدرب الفريق فضل إبعاد تايدر نهائيا من الفريق وهو أمر كان منتظرا وهذا بسبب رغبة اللاعب الكبيرة في الرحيل، غياب تايدر عن لقاء أمس يؤكد أنه صار في فريق آخر بنسبة كبيرة وربما نسمع في الساعات المقبلة توقيعه لناديه الجديد، وكانت عديد التقارير قد كشفت أن تايدر اتفق مع إدارة ناديه على الرحيل وخطوة إبعاده تؤكد ذلك .

مونريال إيمباكت يدخل عل الخط وقد يخطفه

كشف موقع “توتو ميركاتو واب” الإيطالي أن نادي مونريال إيمباكت الناشط في دوري الأم أل أس (‘ أمريكا الشمالية) دخل على الخط وبقوة من أجل ضم لاعب بولونيا والمنتخب الوطني سفير تايدر، التقارير لم تشر لقيمة العرض ولا الراتب الممنوح، لكنها أكدت أنه عرض قوي وقد يرجح كفة النادي الكندي لكن بشرط موافقة سفير ووكيل أعماله، وتبدو تجربة موريال أيمباكت غير محفزة بالمرة لأن تايدر يبلغ من العمر 25 سنة فقط وخطوة مثل هذه قد تكون خطوة للوراء .

نادي جنوة مازال يصر على ضمه

إلى ذلك كشف موقع “توتو ميركاتو واب” أن نادي جنوة يعتبر منافسا قويا وسيقاتل من أجل ضمه وإلى جانب موريال إيمباكت يعتبر أحسن وجهة وعرض للجزائري، النادي الإيطالي يكون قد وضع بدائل في حال فشله في ضم سفير أبزرها الجزائري الآخر رضوان كروش لكن وإلى غاية ضياع الصفقة نهائيا سيظل يحاول حتى يتمكن من ضمه، وكان إدارة تورينو قد عبرت أيضا عن رغبتها في ضم سفير لكن يبدو أنها انحازت للغاني أفري أكوا .

ب-بكوش

