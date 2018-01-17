تايدر يقترب من مونتريال الكندي

كشفت العديد من التقارير الإعلامية وخبراء في سوق الانتقالات الإيطالية أن اللاعب الدولي الجزائري في نادي بولونيا الإيطالي سفير تايدر يسير لمغادرة الكالتشيو الإيطالي باتجاه نادي إمباكت مونتريال الكندي الناشط في الدوري الأمريكي، والذي يصر على التعاقد معه هذا الشتاء و يبقى الأقرب لضمه عكس العديد من الأندية الإيطالية الأخرى وحتى من خارج إيطاليا التي رغبت في التعاقد معه بعد أن أكد تايدر لإدارة فريقه أنه لا يرغب في البقاء والعمل مع المدرب دونادوني، الذي همشه في الآونة الأخيرة بسبب خلاف شخصي بينهما.

الصفقة تقارب 1.5 مليون أورو

بحسب ذات التقارير فإن الطرف الكندي يسير لدفع 1.5 مليون أورو لإدارة بولونيا لشراء عقد تايدر بصفة نهائية، لكن من دون الحديث عن مدة العقد أو الراتب السنوي الذي سيتقاضاه لاعب الخضر في هذا النادي بالرغم من راتب تايدر في بولونيا لم يكن بالكبير، لكن مغادرة إيطاليا ببطولتها القوية نحو دوري متواضع لن يكون لا مقابل إغراءات مالية كبيرة يكون لاعب المنتخب الوطني قد وعد بالحصول عليها.

اختيار كارثي ومكانته في المنتخب ضاعت

أن وقع تايدر بصفة رسمية لنادي إمباكت مونتريال الكندي يكون قد قضى على مشواره الاحترافي بعد أن كان واحدا من أحسن اللاعبين في منصب وسط الميدان الاسترجاعي، فقرار تايدر سيكون كارثيا باللعب في دوري مغمور كالدوري الأمريكي ومع نادي كندي وهو القرار الذي سيكلفه مكانته في المنتخب الوطني دون أدنى شك.

ب-بكوش

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