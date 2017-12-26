تشيلسي يخطط لجعل كورتوا الحارس الأعلى أجراً في العالم

ادعت الديلي تيليغراف أن تيبو كورتوا سيصبح الحارس الأغلى في التاريخ إذا قام بالتوقيع على عقده الجديد مع تشيلسي، ويسعى البلوز إلى الحفاظ على البلجيكي الذي سينتهي عقده مع الفريق في صيف 2019، والذي ارتبط إسمه بالانتقال لريال مدريد، ويذكر أن العقد الذي ستقدمه إدارة الستامفورد بريدج لصاحب ال25 عاماً سيتقاضى بموجبه 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

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