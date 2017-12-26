تشيلسي يشدد الخناق على وصافة اليونايتد بالفوز على برايتون

حقق تشيلسي فوزًا سهلاً واقتصاديًا على برايتون، الصاعد هذا الموسم، بهدفين دون رد في إطار المرحلة الـ20 (البوكسينج داي) للدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، وبات على بعد نقطة واحدة فقط من مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني بعد تعادله أمام بيرنلي 2/2، فيما تجمد رصيد برايتون عند 21 نقطة في المركز الـ12.

واستفاد تشيلسي في هدفه الأول (الدقيقة 46) من الثنائية الناجحة بين الثنائي الإسباني، سيزار أزبيليكويتا وألفارو موراتا، بعد أن صنع الأول الهدف للثاني.

وبذلك يكون أزبيليكويتا قد صنع 6 أهداف لموراتا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهي أفضل ثنائية بين لاعبي تشيلسي في موسم من البطولة (سوية مع: فابريغاس-كوستا 2014/15 ولامبارد-دروغبا 2009/10).

وأكد تشيلسي أن يده الطولى تأتي من خلال الرأسيات، بعد أن نجح الإسباني الآخر ماركوس ألونسو في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 60 بضربة رأس إثر كرة عرضية من ركلة ركنية.

وبهذا الهدف يكون تشيلسي قد سجل 12 هدفًا من ضربات رأسية في الدوري الممتاز هذا الموسم أكثر من أي فريق آخر.

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